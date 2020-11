Teddyberen vervangen supporters bij Volleybalclub Haasrode

"Wij spelen met onze eerste ploeg in de hoogste afdeling", vertelt Roland Thonnon, manager van Volley Haasrode. "We vinden het triestig om voor een lege zaal te spelen. Het is niet alleen jammer voor de spelers, ook voor de supporters die de wedstrijd online volgen. En dus willen we een warmere sfeer creëren door de tribune te vullen met beren en geschenken."