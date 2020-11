Vos bezoekt cocktailbar van Jeroen De Pauw: "Hij stootte wat glazen en flessen om, maar bleef gelukkig ongedeerd"

De restaurants en cafés zijn door de lockdown al even gesloten, maar toch kreeg restaurant Canapé in Tervuren een onverwachte gast op bezoek. “Canapé is gelegen aan het Park van Tervuren, vlakbij het Zoniënwoud”, zegt mede-eigenaar Jeroen De Pauw. “We zitten hier in Tervuren met heel veel vossen. Dat we er eens eentje zien, is niet uitzonderlijk. Maar nu was er een vos binnengedrongen in onze een cocktailbar, eigenlijk een omgebouwde container.”