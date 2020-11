VS telt 250.000 doden door COVID-19 en kijkt bezorgd uit naar traditioneel familiefeest Thanksgiving

De epidemie groeit dus snel, een stuk sneller dan tijdens de vorige golf. In het voorjaar, werden tot 36.000 besmettingen per dag geteld. Toen werd vooral de metropool New York zwaar getroffen. Tijdens de zomer zagen dan weer vooral de westelijke en zuidelijke staten het aantal besmettingen snel toenemen. Op de piek lag het aantal besmettingen over de hele VS op 75.000 per dag.

Maar de laatste weken gaat het dus nog een stuk harder. De piek van deze golf is nog niet in zicht, maar al dagenlang worden zo'n 150.000 nieuwe besmettingen per dag gemeten. Als deze trend aanhoudt, dreigen tegen eind december meer dan 300.000 besmettingen per dag te worden geteld.