Wandelpaden Merksplas-Kolonie uitzonderlijk zondag afgesloten door Superprestige Cyclocross

Merksplas-Kolonie is een zeer populair wandelgebied. Je kan er verschillende wandelingen door de kolonie volgen. “Zeker nu tijdens de tweede lockdown merken we dat er veel wandelaars zijn. Jammer genoeg zullen er zondag wel een paar wandelroutes afgesloten worden. Het deel rond het veldritparcours zal niet meer toegankelijk zijn in de namiddag wanneer de wedstrijd plaatsvindt. In de voormiddag kan je er wel nog wandelen."

"We hebben gelukkig in en rond onze landelijke gemeente vele mooie plekjes om te wandelen, zoals het Turnhouts Vennengebied en Wortel-Kolonie. Het wandelknooppuntennetwerk van de provincie Antwerpen leent zich daar perfect toe. Je kan je route vooraf uitstippelen, maar je moet dus rekening houden dat de knooppunten in de Merksplas-Kolonie niet toegankelijk zullen zijn”, aldus Wilrycx.