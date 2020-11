Jessa Ziekenhuis Hasselt: "Weefselonderzoek bij autopsie levert waardevolle informatie op over COVID-19"

"De helft van de patiënten werd behandeld met een antibioticum voor het overlijden, in de veronderstelling dat er een bacteriële longinfectie was, bovenop de virale longontsteking van de COVID-19-infectie. En daar vinden we maar bij 11 procent van de mensen, op basis van de post-mortem­onderzoeken, aanwijzingen voor. We denken in de kliniek bij iemand die nog leeft te vaak dat die persoon ook een bacteriële longinfectie heeft", gaat Cox verder. Bij enkele overlijdens bleek bijvoorbeeld ook dat de patiënt niet aan COVID-19 maar aan hartfalen gestorven is.

Het weefsel dat via de biopsies verkregen is, zal nu nog verder onderzocht worden. Zo kan bekeken worden welke schade het coronavirus precies heeft toegebracht aan organen. De resultaten daarvan kunnen nuttig zijn voor de behandeling van COVID-19.