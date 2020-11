Schepen van Wevelgem gered dankzij snelle reanimatie na hartaanval tijdens joggen: "EHBO is zo belangrijk"

Op woensdag 11 november ging de OCMW-voorzitter joggen. Maar het ging mis: hij kreeg een hartaanval en zakte ineen. Een toevallige voorbijganger schoot Acke te hulp en reanimeerde hem. Daarna werd hij afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Echtgenote Peggy Boen: "Hij was in een kunstmatig coma gebracht en ontwaakt nu langzaamaan. We hebben het goede nieuws gekregen dat er geen hersenschade is. Dat is te danken aan het vlugge ingrijpen van die voorbijganger."

Ondertussen weet Boen wie de man is die hem hielp. "Ik ga er deze week zeker eens langs om hem hartelijk te bedanken. Als die persoon een paar seconden later had ingegrepen, dan was er misschien wel schade aan de hersenen. Ik ben die persoon enorm dankbaar."