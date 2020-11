Wijnboer uit Dranouter lanceert eigen gin: "Op basis van rode wijn, da's uniek"

Door de coronacrisis waren de wijnmakers van Monteberg genoodzaakt om een deel van de activiteiten op een lager pitje te zetten. "Toch hebben we naarstig voortgewerkt aan een nieuw project. En dat stellen we nu graag voor aan het publiek: de Mgin", vertelt wijnbouwer Edward Six. De wijnbouwers hebben 2 jaar lang gewerkt aan de gin, samen met een stokerij uit Ruiselede. Six: "De basis van Mgin is onze rode wijn. Dat is vrij uniek in de wereld van de gins".

