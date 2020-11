Winteropvang voor dak- en thuislozen van start in Leuven

"We verwachten dat daklozen die met eindejaar normaal bij vrienden of familie terecht kunnen, dat die nu naar de opvang zullen komen", zegt schepen Bieke Verlinden nog. "Daarom hebben we de capaciteit van de winteropvang moeten uitbreiden. Vorig jaar maakten 85 mensen voor één of meerdere nachten gebruik van deze opvang. Dat betekent dat de vraag echt groot is", voegt de schepen er nog aan toe.