2.600 niet-getelde stemmen gevonden tijdens hertelling in Georgia, uitslag VS-presidentsverkiezingen blijft onveranderd

Een handmatige hertelling is de normale procedure in Georgia, wanneer het verschil tussen beide kandidaten minder dan 0,5 procent bedraagt. Het in van 1992 geleden dat een Democratische presidentskandidaat de verkiezingen in Georgia nog kon winnen. Volgens president Trump is er fraude in het spel, maar daar zijn tot nu toe nog geen bewijzen voor gevonden.

Voorlopig blijft Joe Biden dus de officieuze winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en veranderen de 2.600 opgedoken stemmen in Georgia daar niets aan. Op 14 december komt het kiescollege samen en duiden de kiesmannen uit de verschillende staten officieel de nieuwe president van de Verenigde Staten aan.