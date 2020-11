"Eén week niet nadenken of ik mijn kinderen eten kan geven": moeder van twee over wat coronatoeslag voor haar betekent

De premie is ook nodig, zo benadrukt de mama, want het leven is voor haar een stuk duurder geworden sinds corona. "Sommigen zeggen dat ze meer kunnen sparen, omdat ze geen terrasje kunnen doen of niet op restaurant kunnen gaan. Maar die zaken zaten er voor mij ook voor corona niet in. Bij mij zijn er enkel verdoken kosten bijgekomen. Doordat we vaker thuis zitten, staat de verwarming meer aan en brandt het licht meer. Ik heb ook vrij basic internet, maar door alle online-lessen, was die capaciteit op, waardoor ik extra volume heb moeten bijkopen. En ook in de supermarkt zijn veel producten duurder geworden. Dat lijkt allemaal klein, maar voor mij is dat een grote hap uit mijn budget."