Asbest gevonden in station van Landen: loketten blijven dicht

De medewerkers van de NMBS krijgen zo snel mogelijk een nieuwe werkplek. Er komen van die kantoorcontainers. Tickets kan je in tussentijd kopen via de app of de website van de NMBS of aan de ticketautomaten. Het asbest zit in beschadigd materiaal en daarom zijn er ook meteen extra metingen gebeurd van de lucht in het station. Die stalen worden nu nog verder onderzocht om het probleem grondig te kunnen aanpakken. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid, want als je te veel en te lang asbestdeeltjes inademt, kan je daar op termijn verschillende soorten kanker, waaronder longvlieskanker, van krijgen.