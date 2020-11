Autocarchauffeurs bedanken collega's De Lijn voor vlotte samenwerking tijdens schoolspits

Kenny Van Hove is een van de autocarchauffeurs die De Lijn al anderhalve maand ondersteunen tijdens de ochtendspits. Voor hem was het even wennen om plots lijndiensten te doen. "De deuren van onze autocar zijn iets smaller, de kinderen doen er een beetje langer over om in te stappen. Het is tof dat de chauffeurs van De Lijn iets langer wachten aan de halte zodat we tijd hebben om de kinderen veilig te laten opstappen. De samenwerking verloopt vlot en je ziet vaak dezelfde gezichten."