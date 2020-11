Standbeeld Leopold II weggehaald uit nis stadhuis Leuven

“Het is natuurlijk niet evident, het gaat om een natuurstenen beeld”, zegt Katrien Deckers, architect bij studiedienst gebouwen stad Leuven. ‘We moesten eerst zeker zijn van de fysieke toestand van het beeld en of er geen gebreken waren. De vraag was ook hoe het beeld was vastgemaakt in de nis. Daarom hebben we op voorhand onderzoek gedaan met een hoogtewerker en een steenrestaurateur. Daaruit bleek dat het onderaan vol in de mortel staat en aan de achterkant met een haak in de nis bevestigd is.”