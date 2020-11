6.000 euro voor bezweet shirt van Vincent Kompany: Nederlandse broers verkopen gedragen voetbalshirts

De broers Zonderwijk kwamen op het idee na de zoektocht naar een verjaardagscadeau voor hun vader. In 2015 wouden ze hem graag een ingelijst voetbalshirt cadeau doen van Ajax-aanvoerder Davy Klaassen. Maar zulke echte t-shirts werden maar één keer per jaar verkocht. Een gat in de markt ontdekten de broers. Eerst waren voetbalclubs er niet happig op om mee te werken, maar in 2017 vonden ze FC Twente bereid en zo ging de bal aan het rollen.