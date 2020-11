Brandweer van Tollembeek moet smeulbrandje blussen in eigen kazerne: "Nut van rookmelder nog maar eens aangetoond"

Het komt niet elke dag voor: een brand in een brandweerkazerne. Maar het gebeurde afgelopen nacht toch in de brandweerpost van Tollembeek, die tot de brandweerzone Vlaams-Brabant West behoort. In één van de voertuigen was een lamp beginnen smeulen, waarschijnlijk tijdens het opladen. De rookmelder in de garage alarmeerde de manschappen.