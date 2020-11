Burgemeester Steenokkerzeel boos over tweetalige folder van Aldi die verspreid is in de gemeente

De burgemeester van Steenokkerzeel, Kurt Ryon (N-VA) is niet blij met de tweetalige folder van Aldi die verspreid is in zijn gemeente. "Als Vlaamse gemeente in de Rand voelen wij dagelijks de druk van Brussel en de verfransing is daar een onderdeel van," zegt Ryon. "Kennis van het Nederlands is een belangrijke factor in het integratieproces. Ook ondernemers dragen daar een verantwoordelijkheid in. Als we dan zien dat Aldi plots tweetalige folders verspreidt, kan ik enkel stellen dat er géén respect is voor ons dorp (en vele andere gemeentes in de Vlaamse Rand). Ik hoop dat Aldi beseft dat ze hier een fout hebben gemaakt en dat ze zo snel mogelijk weer hun krantje in één taal, het Nederlands bedelen."