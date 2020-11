Beringse café-uitbater roept op: "Hou horeca maar gesloten tot het écht opgelost is"

Voor alle duidelijkheid: Peter Verluyten van Café 't Haantje is het niet eens met de verplichte horecasluiting, en staat te springen om zijn café weer te openen. "Ik vind het niet oké dat de horeca opnieuw als boosdoener wordt aangewezen. Op het nieuws zie je natuurlijk enkel de extreme beelden, van feestende mensen op café tot in de late uurtjes. Ik heb daar bij mezelf en bij mijn collega's in de buurt niets van gezien. Van onze klanten ondervinden wij helemaal geen problemen. Ik zou dan ook liefst zo snel mogelijk opengaan, dat voel je bij heel veel collega's."

Maar toch houdt Verluyten z'n café liever wat langer dicht, als dat betekent dat hij op termijn definitief weer mag openen. "Liever nu de maatregelen fatsoenlijk volhouden en dan nooit meer sluiten dan nu alles heropenen, de horeca wéér als boosdoener aanwijzen, en nóg maar eens moeten sluiten. Een derde lockdown wordt voor ongelofelijk veel horecazaken fataal. Hoe dan ook wordt sluiten tot december heel moeilijk. We doen er alles aan, want we willen niet zomaar opgeven. Maar het moet allemaal haalbaar blijven. Ik heb maar een klein café natuurlijk. Grotere restaurants zullen het nog veel moeilijker hebben. Ook van klanten hoor ik dat ze op café gaan missen en het daar heel moeilijk mee hebben."