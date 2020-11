Child Focus roept op om massaal kattenfoto's te delen: "Voor elke foto zijn er 78 beelden van kindermisbruik"

Het is vandaag Europese dag ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen. Dat Child Focus haar nieuwe sensibiliseringscampagne uitgerekend vandaag lanceert, is dus niet toevallig, maar kindermisbruik is elke dag opnieuw een probleem. "Vorig jaar kregen we 1.414 meldingen binnen van seksuele misbruikbeelden van minderjaringen via het meldpunt stopchildporno.be. Tijdens de lockdownperiodes dit jaar verdrievoudigde het aantal meldingen nog eens", onderstreept De Pauw.