Circulair bouwen: Bouwafval wordt op nooit geziene schaal hergebruikt bij de renovatie van WTC-torens in Brussel

Tegen 2030 moet de bouwsector 55% minder CO² uitstoten. Overheden zetten daarom steeds meer in op circulair bouwen. Gebouwen worden niet meer tegen de vlakte gegooid, maar glas, beton en staal worden gebruikt om nieuwe gebouwen mee op te trekken. Dat gebeurt op een nooit geziene schaal in ons land met de oude WTC1 en WTC2-torens in de Noordwijk in Brussel. "Terzake"-reporter Stef Meerbergen ging kijken hoe dat precies in zijn werk gaat. Bekijk zijn reportage hierboven.