"Cor en Ona", kinderboek van Kuurnse burgemeester, is uit: "Ik heb per ongeluk voorspeld dat Trump corona zou krijgen"

Tijdens de eerste lockdown was Francis Benoit op het idee gekomen om een verhaal te schrijven over corona. "Het was allemaal nog nieuw wat ons overkwam en vooral voor kinderen moet dat heel vreemd geweest zijn. Om uit te leggen wat corona nu precies was, heb ik een klein verhaaltje geschreven." Op Facebook kwamen heel veel positieve reacties, dus besloot hij een tweede verhaal te schrijven, en een derde ... Uiteindelijk ontstond er een boek.

"De verhaaltjes waren zodanig populair, en de tekeningen van illustratrice Ayla Brulez zijn ook zo mooi, dat we gecontacteerd werden door uitgeverij Bibliodroom. Dat had ik niet verwacht, want het was nooit mijn bedoeling om een boek te schrijven", geeft de burgemeester toe. "Ik wilde gewoon uitleg geven over corona, op een speelse manier. Ik heb ook heel bewust van Cor een leuk personage gemaakt en niet alleen een vies beest."

Lees voort onder de illustratie.