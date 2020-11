De Lovie in Poperinge zwaar getroffen door coronavirus: "Er zijn al 4 bewoners gestorven, dat is zeer hard"

De Lovie is in deze tweede coronagolf veel harder getroffen dan tijdens de eerste golf begin dit jaar. De voorbije weken zijn er 4 bewoners gestorven. Ze woonden in de afdeling Estrade, dat is in het oude Mariaziekenhuis in Poperinge. Het vraagt veel solidariteit en creativiteit van het personeel om het te blijven bolwerken, zegt Birgit Provoost van De Lovie: "We zijn redelijk gespaard gebleven in de eerste golf, maar mentaal is de alertheid nooit weg geweest. Het vraagt veel van het personeel om het vol te houden en als je mensen verliest, dan blijft dat in de kleren hangen, dat spreekt voor zich."

In het oude Mariaziekenhuis in Poperinge is nu een aparte covid-afdeling ingericht voor bewoners van de Lovie. Zo kan het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper worden ontlast. De afdeling "Sanseveria" verzorgt bewoners die uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar nog te zwak zijn om naar de leefgroep terug te keren. "De bewoners worden daar van nabij opgevolgd door onze eigen verpleegkundigen, door verpleegkundigen van het wit-gele kruis en door huisartsen die nauw in contact staan met specialisten van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Het is een mooie samenwerking", zegt Birgit Provoost.

De Lovie begeleidt 700 mensen met een verstandelijke beperking, er werken 650 personeelsleden. De instelling heeft afdelingen in onder andere het kasteeldomein De Lovie in Proven, Ieper, Poperinge, Wervik, Lo Reninge, Alveringem en Diksmuide.