Coronatoeslag van 33 euro voor kwetsbare gezinnen, "Kan het verschil maken tussen een volle en een lege brooddoos"

Schotte vindt het ook belangrijk dat de toeslag automatisch wordt toegekend. "Als je een pak documenten moet gaan invullen of als je van alles moet ondernemen, dan tref je de mensen die er recht op hebben. Want het is net die groep die dat moeilijk vindt. En met de hervatting van de scholen en met Sinterklaas en kerst in aantocht, is het goed dat de toeslag nu wordt uitgekeerd." Minister Beke maakt zich sterk dat de premie nog voor kerst op de rekening zal staan via het Groeipakket, de nieuwe naam voor het kindergeld.