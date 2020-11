Plannen voor een wandelmuseum rond Bruegel en Tijl Uilenspiegel in Damme 

Organisator One Art Foundation wil een stuk van het initiatief laten betalen door crowdfunding. Als je een bedragje stort, via de crowdfundingcampagne van "Walking Museum", zal je het parcours kunnen combineren met andere hoogtepunten van een bezoek aan Damme. Dat kan dan gaan over een boottochtje, een bezoek aan het Uilenspiegelmuseum of aan een lokale zaak. Als het project aanslaat in Damme, wil One Art Foundation het nog verder uitbouwen in andere Vlaamse steden die in de roman van Tijl Uilenspiegel worden genoemd. Meer informatie vind je op https://growfunding.be/walkingmuseum