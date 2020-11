Opvallende archeologische ontdekking in Heusden-Zolder: "Romeinse en middeleeuwse scherven gevonden"

"Alles wijst op duidelijke sporen van bewoning in de verschillende tijdperken. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat hier een boerderij heeft gestaan, waarna zich eventueel andere boerderijen van bijvoorbeeld de kinderen van die landbouwer hebben gevestigd," aldus Jeroen Verrijckt. Het ziet er dus in ieder geval naar uit dat op het Mortelveld bewoning was in de late ijzertijd (ongeveer 200 voor Christus), in de Romeinse periode (150 tot 200 na Christus) en in de middeleeuwen. Op zich zijn zulke vondsten ook al elders gedaan maar volgens de archeoloog is het de eerste keer hier in de omgeving.