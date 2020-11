Drie verdachten opgepakt in onderzoek naar spectaculaire kunstroof in Dresden

Het is intussen bijna één jaar geleden dat dieven inbraken in het Grünes Gewölbe museum. Het museum is gelegen in de zestiende-eeuwse kathedraal in Dresden. Het is een van de oudste musea van Europa, zelfs ouder dan het British Museum in Londen.

De Duitsers, en zeker de Saksen, voelen zich emotioneel verbonden met het museum omdat het een hele geschiedenis met zich meedraagt, vertelde historicus en Duitslandkenner Georgi Verbeeck na de roof in "De Wereld Vandaag" op Radio 1.

"Het gaat terug op de privécollectie van de beroemdste Saksische keurvorst August de Sterke (1694-1733). Die besliste al aan het begin van de achttiende eeuw om zijn privédomein, zijn schatkamer zeg maar, voor het publiek open te stellen."