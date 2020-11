Ook in Duitsland loopt het coronabeleid vast op de ingewikkelde staatsstructuur

Mogelijk doet corona ook in Duitsland de discussie rond bevoegdheden losbarsten. Hoewel "losbarsten" misschien een te groot woord is, maar er wordt op zijn minst over nagedacht. Een paar weken geleden vroeg Markus Söder, minister-president van de "Freistaat Bayern", dé deelstaat der deelstaten met zijn eigen identiteit en regionale partijen als de CSU, zich nog af of de versplintering wel een goed idee is. Voor de volledigheid: Söder wordt meer en meer naar voren geschoven als mogelijke opvolger voor Merkel volgend jaar. Niets is toeval.

Tot nu werd er amper over de staatsstructuur gepraat, tenzij over een aantal specifieke thema's zoals onderwijs. Zo zijn er enorme verschillen in de kwaliteit van het onderwijs, waarin Berlijn doorgaans achteraan hangt in internationaal vergelijkend onderzoek, terwijl Beieren en Saksen het dan weer uitstekend doen. Maar echt "verschuiven" doet er zelden iets.

Dat het coronabeleid nu vastloopt op een dispuut tussen deelstaten en de federale regering, zint de gemiddelde Duitser zeker niet. Erg begaan met zijn gezondheid en met een zekere schrik van zowat alles, willen de Duitsers meer dan ooit willen vertrouwen op deftig, verstandig leiderschap. En daar horen dit soort spelletjes - hoewel ze er de geknipte staatsstructuur voor hebben - niet bij. Dat de discussie in het land met de zeventien ministers van Gezondheidszorg nog gevoerd gaat worden, lijkt me onvermijdelijk. Of bekijken we het te Belgisch?