Ethiopië kondigt eindoffensief af in regio Tigray

Het Tigray People's Liberation Front was meer dan 25 jaar lang de dominante partij in Ethiopië. Maar toen Abiy Ahmed in 2018 aan de macht kwam, zou hij de partij uit de belangrijke politieke posten verdreven hebben, volgens de Tigray. Het TPLF voelt zich niet meer vertegenwoordigd door het centrale bestuur in Addis Abeba.



In Ethiopische leven zo’n 80 verschillende bevolkingsgroepen. De premier behoort tot de Oromo, de grootste bevolkingsgroep in Ethiopië.

(Lees verder onder de foto)