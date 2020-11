FredEnFrieda.be matcht eenzame bejaarden met vrijwilligers: "Maar dit is geen blind date"

Op basis van je gegevens wordt gezocht naar een “match”. Maar wees gerust, verder gaat de analogie met Tinder niet op. Je kan niet “swipen” door profielen van bejaarden, die staan om privacyredenen niet online.

Het zijn directies van woonzorgcentra, zorgorganisaties en gemeentebesturen die voor bejaarden op zoek gaan naar een match. “Die hebben zich allemaal bereid verklaard om hier mee hun schouders onder te zetten”, aldus Lorin Parys.

En als er een match is gevonden, moet de bejaarde nog zijn toestemming geven, vult Jeremie Vaneeckhout aan. “Het is aan de persoon die een buddy zoekt om samen een goede match te vinden. We willen niet dat iedereen overspoeld wordt. Dit is geen blind date.”