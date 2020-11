Gemeente Malle doet oproep op grote infoborden: "Blijf niet met vragen of bezorgdheden zitten, maar doe je verhaal"

"Sluit je niet af, maar doe je verhaal", klinkt het bij de gemeente Malle. De sociale dienst merkt er dat mensen nog altijd te weinig hulp zoeken, als ze financiële of psychologische problemen hebben.

"Ik denk bijvoorbeeld aan financiële steun voor energieverbruik, bij de aankoop van een laptop, bij onbetaalde facturen door corona of hulp bij het betalen van de huur", zegt schepen voor Armoedebestrijding en Welzijn Wouther Patho (N-VA). "In onze gemeente geven we ook waardebons of voedselbons aan kwetsbare gezinnen of mensen die het moeilijk hebben, om hun verlies aan koopkracht wat op te krikken."

Grote infoborden op verschillende plaatsen in de gemeente moeten mensen nu beter naar de sociale dienst leiden.