School Pellenberg verhuist naar campus UZ Pellenberg: "Ideale invulling voor het kasteel"

"We bleven ons afvragen of het de beste oplossing was om de school in het het centrum van Pellenberg opnieuw te bouwen", zegt schepen van onderwijs An Wouters (N-VA). "En dan zijn we hier terecht gekomen. Het was oorspronkelijk de bedoeling om hier tijdelijk te huisvesten tijdens de bouw, maar dan hebben we toch verder kunnen onderhandelen met de KU Leuven en UZ Leuven. Zij zijn meegegaan in het verhaal en ze zijn wel blij dat ze op die manier terug een educatieve invulling kunnen geven aan het kasteel Maurissens, wat het vroeger ook al geweest is."

School lopen in een kasteel, gelegen in een unieke, groene omgeving. Het project zal pas voltooid zijn tegen 2023.