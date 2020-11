Gentse Manneke en Meiskes Pies gekleed in uniform van zorgpersoneel "Uit respect voor iedereen die het verschil maakt"

Volgens de Sosseteit van de Gensche Mannekes Pies Twielink konden ze niet achterblijven met een zichtbare actie: "Mooie acties zoals applaudisseren en een licht branden voor de zorgsector zijn initiatieven die we enkel maar kunnen toejuichen. Onze Sosseteit wilde ook z'n steentje bijdragen", klinkt het. Daarom kleedden ze vorige week in alle stilte hun gekende Manneke en Meiskes Pies in uniformen die gekend staan in de zorgsector.

"Het was geen onthullingsceremonie zoals jullie gewoon zijn van ons," leggen ze uit, "niet met de nodige animatie, zang en bekende stadsfiguren. De huidige coronatoestand laat dit momenteel nog altijd niet toe. Al ons respect gaat uit naar ieder van jullie die een verschil maakt in ons huidig dagelijks aangepast leven. Hou je omgeving en jezelf meer dan ooit gezond! Hopelijk zien we elkaar snel terug in betere tijden."