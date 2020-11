Gezin overnacht in motorhome na brand in huis

In de vroege avond merkte de bewoonster op dat er iets niet klopte in haar huis. De elektriciteit viel uit en het huis vulde zich met rook. Samen met haar dochter kon ze snel naar buiten lopen en haar man en de brandweer bellen. Toen de brandweer aankwam, was het hele huis al gevuld met rook.

Het vuur bleek ontstaan aan de elektriciteitskast in de garage. Van daaruit had het vuur zich een gat naar de bovenverdieping gebrand. Er is niet zoveel brandschade in het huis, maar wel heel veel rook-en roetschade. Het gezin kon alleszins niet in zijn huis overnachten en kreeg een noodwoning aangeboden van de burgemeester van Oostrozebeke. Maar daar is het getroffen gezin niet op ingegaan, het heeft overnacht in zijn motorhome.