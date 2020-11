Grote Coronastudie UAntwerpen: "Vooral horecamensen en studenten hebben het mentaal zwaar"

"Sinds de start van de studie volgen we het mentaal welzijn", zegt socioloog Koen Pepermans (UAntwerpen). "Bij de meeste mensen is dat mentaal welzijn gedaald tot het niveau van de eerste lockdown in maart en april. Maar sommigen hebben het nog moeilijker. Dat geldt vooral voor studenten en mensen die in de horeca werken. Bij de horeca denken we dat het ligt aan een gebrek aan perspectief. Mensen moeten hun zaak sluiten en hebben geen idee wanneer ze opnieuw de deuren kunnen openen. Ze lijden inkomensverlies en hebben geen werk. Studenten volgen online les, ze hebben gebrek aan contact met medestudenten en stellen zich veel vragen over hoe het de komende weken zal verlopen."