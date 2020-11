Amerikaanse bergbeklimmer "kwam terug uit de dood": zijn hart stopte 45 minuten met kloppen, maar hij herstelde

Knapinski was zwaar onderkoeld: zijn lichaamstemperatuur bedroeg bij aankomst in het ziekenhuis maar 70 graden Fahrenheit, een luttele 21 graden Celsius. "Het is bekend dat koele temperaturen de hersenen kunnen beschermen en de manier kunnen verbeteren waarop iemand uit een hartstilstand kan komen, of wanneer het hart stopt met kloppen", zegt spoedarts Nick Johnson. "Zijn koele lichaamstemperatuur, zijn jonge leeftijd én het feit dat hij een fitte man was die kort voordien nog een berg beklom, deden ons beslissen die agressieve behandeling in te zetten."

Zijn organen begonnen stilaan weer te functioneren en op 10 november werd Knapinski van de ECMO gehaald. De artsen hadden er geen idee van of het zuurstofgebrek tijdens zijn hartstilstand permanente schade had aangericht. Het is niet ongewoon dat mensen die weer bijkomen na een reanimatie, hersenschade hebben opgelopen. Het was dus bang afwachten.