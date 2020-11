Vaccins en geneesmiddelen: waar staan we in de strijd tegen corona? "Pano" zocht het uit

In het UZ Gent ontmoet "Pano" André. Hij is 75 jaar en erg ziek door een besmetting met het coronavirus. Hij heeft zware moeilijkheden met ademen. Hij is één van de patiënten die in aanmerking komen voor een experimentele behandeling met een mogelijk medicijn tegen COVID-19. In het UZ Gent worden er drie reumamedicijnen getest. Bart Lambrecht, immunoloog in UZ Gent, leidt al deze studies: “We ontdekten in het begin van de epidemie dat er in het bloed van coronapatiënten hoge ontstekingswaarden te vinden zijn en die ontstekingen lijken op bepaalde vormen van reuma.”

