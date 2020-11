Hondentrainer over honden die twee guanaco's in Planckendael doodbeten: "Actief bezighouden of nieuwe thuis zoeken"  

Drie loslopende honden beten twee weken geleden twee guanaco's, lama-achtige dieren, in Planckendael dood. In Het Laatste Nieuws vertelt de eigenaar van de honden dat het niet de eerste keer is dat ze losbreken en andere dieren aanvallen. "In het verleden hebben ze ook al konijnen en schapen doodgebeten", zegt de man in de krant. "Ik weet dat ik verantwoordelijk voor hen ben, maar ik weet me geen raad meer. Ze breken constant uit, ik weet niet meer wat ik moet doen."