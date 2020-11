Horeca Vlaanderen: "Veel te vroeg om uitspraken te doen over heropening van cafés en restaurants"

Ook enkele café-uitbaters reageerden al teleurgesteld in "De ochtend" op Radio 1. "We zijn dit jaar al eens 3 maanden dicht geweest en nu komen er nog x aantal maanden bij", klinkt het bij Joke Michiel, eigenaar van restaurant Souvenir in Gent. "Dat is toch niet houdbaar, van half oktober tot april dicht zijn? Als dat het perspectief is dat we krijgen dan denk ik dat er veel zaken gaan stoppen."