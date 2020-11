Weefgetouwenproducent Picanol in Ieper zet 50 personeelsleden in quarantaine na coronabesmetting

Er werken zo'n 50 mensen op de montageafdeling van Picanol. Die zitten nu dus alle 50 in quarantaine. "Onze eerste zorg is de gezondheid van onze mensen", zegt Frederic Dryhoel van Picanol. "Na die positieve tests hebben we dan ook beslist om meteen alle mensen van die lijn naar huis te sturen, uit voorzorg." De personeelsleden die negatief testen op het coronavirus, kunnen vrijdag opnieuw aan de slag.

Doordat de afdeling tijdelijk stilligt, verliest Picanol een deel van de productie. "Het is vandaag nog onduidelijk wanneer we dat kunnen inhalen. En hoe we dat best doen. Maar het gros van de fabriek draait vandaag nog altijd", concludeert Dryhoel.

Bij Picanol werken zo'n 1.500 mensen. Naast de montageafdeling is er ook nog een gieterij en een elektronica-afdeling.