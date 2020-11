Bijzondere vacature in Hasselt: jenevermuseum zoekt nieuwe ambachtelijke stoker

De vacature is extra apart omdat de stoker van het Jenevermuseum, de enige stoker in dienst van een stad of gemeente in België is. Daarnaast is de installatie waarmee gewerkt wordt ook een belangrijk museumstuk. “Het is omgaan met erfgoed en dat is een belangrijk verschil met een commerciële stokersfunctie. Onze museumwerking zet ook volop in op de installatie en onze nieuwe stoker zal dus zeker die passie voor erfgoed moeten hebben”, sluit directeur Davy Jacobs af.