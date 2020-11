Jeugdadvocaat wil dat jongeren bewust leren omgaan met Snapchat: "Vaak gebruikt voor pesten en zelfs drugsdeals"

Valérie Van Genechten, gemeenteraadslid in Schilde voor Open VLD, roept de gemeente op om jongeren bewust te maken van de gevaren van sociale media. Ze is ook jeugdadvocaat en maakt het in haar praktijk almaar vaker mee dat jongeren het slachtoffer worden van online pesten, onder meer via Snapchat. Het gemeentebestuur wil nadenken over sensibiliseringsacties via de scholen.