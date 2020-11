Joe Biden: "Trumps weigering om mee te werken, zal mensenlevens kosten"

De Trump-administratie is de afgelopen weken steeds vaker afwezig in de strijd tegen het coronavirus. De Verenigde Staten tellen nu al meer dan 11 miljoen coronabesmettingen, in 6 dagen tijd kwamen er 1 miljoen besmettingen bij.

Het is volgens Biden dan ook belangrijk dat de Verenigde Staten klaarstaat met een actieplan om het vaccin te verdelen over zijn 300 miljoen inwoners, zodra het beschikbaar is.

Biden benadrukt ook dat hij zich zonder twijfel zal laten vaccineren van zodra topwetenchappers zoals Anthony Fauci en bedrijven zoals Moderna en Pfizer zeggen dat het veilig is. "De enige reden waarom mensen het vaccin nu in vraag stellen, is Donald Trump."

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":