Jongeren stelen trilwals en joyriden op werf langs Brusselse Ring

De jongeren slaagden erin om met een trilwals aan de haal te gaan, en te joyriden op een werf waar momenteel geluidsschermen langs de Ring worden geplaatst. Een triwals is een machine die gebruikt wordt bij werken aan wegen en die ook veel lawaai maakt. Door de geluidsoverlast die de jongeren veroorzaakten, kwamen er bij de politie verschillende klachten binnen van buurtbewoners. Er is verder geen schade en de trilwals is in goede staat teruggevonden. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders al verdwenen.