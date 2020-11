Kinderen moeten mondmasker dragen als ze zingen op de muziekacademie: "We gaan minder zingen en meer neuriën"

Vanaf maandag zijn alle academies woord en beeld van het deeltijds kunstonderwijs opnieuw van start gegaan in code rood. Dat wil zeggen dat zang enkel is toegelaten met een mondmasker om aerosols te vermijden. Ook voor de allerkleinsten jonger dan 12 geldt die mondmaskerplicht. "We moesten even fronsen toen we die maatregel lazen. We hadden gehoopt op andere aanpassingen maar we volgen de regels die er nu zijn strikt op", zegt Romek Maniewski, directeur van de Academie Borgerhout in "Start Je Dag".