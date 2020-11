Kinderpsychiater Peter Adriaenssens tegen minder artistieke vakken: "Jonge hersenen moeten brede inspiratie krijgen"

De leraars tekenen of muziek krijgen nu de steun van kinderpsychiater Peter Adriaenssens. In "De Ochtend" op Radio 1 komt hij met argumenten voor het behoud van artistieke vakken in de middelbare scholen: "Het is heel eigenaardig dat we die in 2020 nog altijd als iets aparts beschouwen, alsof dat een paar uren zijn waarin het denken stilgelegd wordt." Wel integendeel. Adriaenssens haalt er de fysieke ontwikkeling van het brein bij: "De rijping van de hersenen tussen 0 en 20-25 jaar is gediend met een brede inspiratie."