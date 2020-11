Kinderrechtencommissaris waarschuwt: "Scholen opnieuw sluiten is geen optie"

In de bijzondere jeugdzorg was tijdens de eerste weken van de lockdown geen bezoek mogelijk. Nadien kwam er een versoepeling en had elk kind of jongeren recht op één bezoeker in de buitenlucht en met afstand. Fysiek contact bleef verboden. Voor veel jongeren was dit heel moeilijk.



Laura (schuilnaam) getuigde begin mei in het jeugdjournaal Karrewiet over hoe ze zich vergeten voelde door de regering. Bekijk haar verhaal in deze video (tekst gaat eronder door):