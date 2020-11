Kleine modeketen smeekt om open te mogen op afspraak: "Het is meer dan nodig"

Kleding-en schoenenwinkels mogen nu alleen online verkopen, klanten mogen hun bestelling eventueel wel ophalen in de winkel. "Maar dat alleen is niet houdbaar", zegt Ubbe Descamps van Brooklyn. In een videoboodschap aan premier Alexander De Croo smeekt hij om klanten weer te mogen zien in de winkels, op afspraak. "Dat is meer dan nodig, om nog iets van ons jaar te kunnen maken. "Kleine, zelfstandig gerunde ketens als de onze zullen verdwijnen, omdat we de kans niet krijgen om te bewijzen dat we kunnen open zijn, zonder de grote massa aan te trekken."

