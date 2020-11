Kosten voor schenken van essentiële goederen worden fiscaal aftrekbaar

Bedrijven blijven dikwijls zitten met producten die bijna vervallen zijn of waar kleine productiefouten aan zijn. Denk maar aan de producenten van voedingswaren en kledij. Vaak is de goedkoopste optie om die spullen te vernietigen. Maar het is natuurlijk zonde, want vele mensen zouden ermee geholpen zijn.

Verschillende liefdadigheidsinstellingen staan te springen voor zulke producten, om er mensen in financiële moeilijkheden mee te helpen. Maar door de hoge kosten - onder meer voor het transport - aarzelen bedrijven om hun restjes die niet meer geschikt zijn voor winkelrekken aan het goede doel te schenken.

De federale overheid willen die bedrijven nu een zetje geven. “Alle kosten die verbonden zijn aan het weggeven van goederen kunnen fiscaal afgetrokken worden, waardoor het voor bedrijven een grote stimulans is”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). “De nieuwe maatregel moet vermijden dat bedrijven producten vernietigen”, voegt Dominique Michel van handelsfederatie Comeos eraan toe.