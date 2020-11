Prijzen champagne historisch laag door overaanbod

Voorlopig gaat het alleen over minder bekende merken, zoals Meiter (Delhaize) of Comtesse de Gramont (Colruyt). De meeste grote champagnehuizen, zoals Veuve-Clicquot of Laurent-Perrier, zijn namelijk minder geneigd om hun goedje aan dumpingprijzen te verkopen. Zij willen de reputatie van kwaliteitsmerk behouden en hebben vaak ook niet zo'n gigantisch grote voorraden.

Toch is het niet aan te raden om massaal champagne in te slaan. De drank is niet gemaakt om te bewaren en blijft enkel langer drinkbaar in de geschikte omstandigheden, zoals een wijnkelder of wijnfrigo, en moet best binnen het jaar worden opgedronken.