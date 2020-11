Leerkrachten in spe moeten online stage doen: “Nerveuzer dan anders, maar blij dat het gelukt is”

Je stage doen voor een scherm met je leerlingen in kleine vakjes is geen sinecure, merkte Irem ook op. “Ik gaf les in het videobelprogramma Teams, en daarin kunnen de leerlingen hun hand ook digitaal opsteken. Zo kan je weten wie iets wil zeggen en wie niet. Maar ik heb meteen gemerkt dat het belangrijk is om ook online goede regels vast te leggen. De camera moest aan en de microfoon uit. Anders zie je niet of ze wel echt meevolgen.”

Klasregels of niet, belhamels heb je altijd, dus ook in een online les. “Zelfs al staat de camera van de leerling aan, dan nog merk je soms dat ze met iets anders bezig zijn. Ik had een leerling die computerspelletjes aan het spelen was. Toen ik dat doorhad heb ik die jongen veel vaker een vraag gesteld over de les, zodat hij zijn aandacht er wel bij moest houden.”

Irem wil niet te streng zijn voor haar leerlingen: “Voor hen is het ook niet allemaal zo gemakkelijk in coronatijden, dus het is belangrijk om begrip te hebben voor elkaar.” De online stage heeft trouwens ook voordelen. Want in de toekomst gaan leerkrachten sowieso vaker aan de slag met online leren, ook na corona. “Dan is het goed als je zowel in het echt als virtueel al wat ervaring hebt kunnen opdoen, daar ben ik heel blij om.”