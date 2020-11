Liveblog: "Trumps weigering om mee te werken, kost mensenlevens", zegt Biden, minder mensen opgenomen in het ziekenhuis

Trumps weigering houdt onder meer in dat het overgangsteam van Joe Biden uitgesloten wordt van het plannen van een strategie voor het verdelen van vaccins. "Begrijpt iemand dit", vroeg Biden zich af. "Dit gaat over het redden van levens, dit is echt, we overdrijven niet. Meer mensen zullen sterven als we niets coördineren."

De Trump-administratie is steeds vaker afwezig als het gaat over de strijd tegen het coronavirus. De VS heeft nu al meer dan 11 miljoen coronabesmettingen, in 6 dagen tijd kwamen er 1 miljoen besmettingen bij.

Biden stelde ook dat hij zich zonder twijfel zal laten vaccineren als de topwetenschappers zoals Anthony Fauci en bedrijven zoals Moderna en Pfizer menen dat het veilig is. "De enige reden waarom mensen het vaccin nu in vraag stellen is Donald Trump."